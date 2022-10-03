Ankara 3. sayfa haberi | Ankara'da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
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Ankara 3. sayfa haberi | Ankara'da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada

03.10.2022 16:13

Ankara haberler... Ankara'da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye yaklaşık 7-8 köpek saldırdı.

Ankara'da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye yaklaşık 7-8 köpek saldırdı. Vatandaş köpeklerden kurtulmak için elindeki çantayı atarak canını zor kurtarırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan bir kişiyi önce 2 köpek sıkıştırdı. Köpeklerin geldiğini gören vatandaş geri geri kaçmaya başladı. Olay yerinde sıkışan vatandaş ise elinde bulundurduğu çantayı köpeklerin üstüne atarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara 3. sayfa haberi | Ankara'da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika

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