BALIKESİR - Çanakkale Emniyet Müdürlüğü teşkilatında görevli Polis Memuru Hızır Bekir Baybörü, görev için Balıkesir 'e gelirken yolda geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Hastanede 11 gün süren yaşam savaşını kaybeden Şehit Baybörü'nün naaşı memleketi Ankara'ya uğurlandı. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen törende Balıkesir il protokolü de hazır bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Şehit Baybörü'nün naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika

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