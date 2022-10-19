Son dakika haberleri | Şehit Baybörü'nün naaşı Ankara'ya uğurlandı

Şehit Baybörü'nün naaşı Ankara'ya uğurlandı
BALIKESİR - Çanakkale Emniyet Müdürlüğü teşkilatında görevli Polis Memuru Hızır Bekir Baybörü, görev için Balıkesir'e gelirken yolda geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Hastanede 11 gün süren yaşam savaşını kaybeden Şehit Baybörü'nün naaşı memleketi Ankara'ya uğurlandı. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen törende Balıkesir il protokolü de hazır bulundu.
Balıkesir'in Havran ilçesinde 8 Ekim günü geçirdiği trafik kazasında yoğun bakıma kaldırılan Çanakkale Emniyet teşkilatında görevli polis memuru Hızır Bekir Baybörü'den kötü haber geldi. 11 günlük yaşam savaşı sonrasında şehit düşen Baybörü'nün acı haberi yürekleri yaktı. Şehidin naaşı bu akşam Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden memleketi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Ankara'ya uğurlandı. Şehidin eşi İrep Baybörü, oğlu Mehmet Mete Baybörü, Annesi Yaşar Baybörü, Babası Abdullah Baybörü gözyaşlarına hakim olamazken, acılı aileye Vali Hasan Şıldak, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, 9. Ana Jet Üs Komutanı Cihangir Kemal Yüzçelik, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız taziyelerini sundu.
Şehit Baybörü'nün cenazesi yarın Ankara'da öğle namazını müteakiben Karşıyaka Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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