Ankara haber | Ankara'da 21 milyonu aşkın bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara haber | Ankara'da 21 milyonu aşkın bandrolsüz makaron ele geçirildi

20.10.2022 15:34

Ankara 3. sayfa haberine göre Ankara'da 21 milyonu aşkın bandrolsüz makaron ele geçirildi Ankara'da bir tırda yüklü miktarda bandrolsüz makaron olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, Bala'da durdukları şüpheli tırdan 21 milyon 600 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Ankara'da 21 milyonu aşkın bandrolsüz makaron ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da bir tırda yüklü miktarda bandrolsüz makaron olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, Bala'da durdukları şüpheli tırdan 21 milyon 600 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'den gelen bir tırın için içerisinde çok sayıda bandrolsüz makaron olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu araç Niğde-Ankara otobanı Bala ilçesi mülki sınırları içerisinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Tütün köpeği "Patik" ile birlikte yapılan operasyon neticesinde 21 milyon 600 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Ankara, Bala, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haber | Ankara'da 21 milyonu aşkın bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber | Ankara'da 21 milyonu aşkın bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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