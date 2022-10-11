Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon

Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon
DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle irtibatlı örgüt üyeleriyle para transferi olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika
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