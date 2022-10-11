Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika
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Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon

11.10.2022 09:25

Ankara yerel 3. sayfa haberine göre Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle irtibatlı örgüt üyeleriyle para transferi olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon

DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle irtibatlı örgüt üyeleriyle para transferi olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika
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