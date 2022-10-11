Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesi D140 karayolu üzeri Oğuzkent Mevkiinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Beypazarı Devlet hastanesine kaldırıldı. Sinyalizör sisteminin bulunmadığı kavşakta meydana gelen olay sonrası polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Beypazarı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında 10 işçi yaralandı - Son Dakika

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