Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralanan olmadı. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mutfakta çıkan yangın bitişikte bulunan samanlığa sıçradı. Yangında ev ve samanlık yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

Eyüp Yılmaz, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara 3. sayfa haberleri | Gölbaşı ilçesinde ev ve samanlık yandı - Son Dakika

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