Ankara 3'üncü kattan atlayan yaşlı kadın öldü - Son Dakika
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Ankara 3'üncü kattan atlayan yaşlı kadın öldü

6 saat önce

3'üncü kattan atlayan yaşlı kadın öldüANKARA'da Zülbiye K. (84), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

3'üncü kattan atlayan yaşlı kadın öldü

ANKARA'da Zülbiye K. (84), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Bademlik Mahallesi'nde meydana geldi. 1147 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan 7 çocuk annesi Zülbiye K., pencereden aşağıya atladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülbiye K.'nin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Zülbiye K.'nin ölüm haberini alarak gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ankara 3'üncü kattan atlayan yaşlı kadın öldü

Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
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