Son Dakika Haberleri: Ankara: 31 Mart'ta Seçmen Oy Verirken Hangi Etmenleri Göz Önünde Bulunduracak?

Ankara: 31 Mart'ta Seçmen Oy Verirken Hangi Etmenleri Göz Önünde Bulunduracak?

1 saat önce

Ankaralı seçmen 31 Mart yerel seçiminde oyunu verirken hangi etmenleri göz önünde bulunduracak?

Ankaralı seçmen 31 Mart yerel seçiminde oyunu verirken hangi etmenleri göz önünde bulunduracak?…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:06 Kaynak: Youtube

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