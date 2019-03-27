Ankara: 31 Mart'ta Seçmen Oy Verirken Hangi Etmenleri Göz Önünde Bulunduracak?
1 saat önce
Ankaralı seçmen 31 Mart yerel seçiminde oyunu verirken hangi etmenleri göz önünde bulunduracak?
Ankaralı seçmen 31 Mart yerel seçiminde oyunu verirken hangi etmenleri göz önünde bulunduracak?…
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:06 Kaynak: Youtube
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