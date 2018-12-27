Ankara'nın En Büyük Uluslararası Sanat Organizasyonu Artankara 5'inci Yılında
1 saat önce
Ankara'nın en büyük uluslararası sanat organizasyonu Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı ARTANKARA Türkiye'nin ve dünyanın önemli galeriyle sanatla ilgili kurum, kuruluş ve sanat inisiyatifinden sanatçıları beşinci kez Ankara'da buluşturacak.
Ankara
'nın en büyük uluslararası sanat organizasyonu Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı ARTANKARA Türkiye
'nin ve dünyanın önemli galeriyle sanatla ilgili kurum, kuruluş ve sanat inisiyatifinden sanatçıları beşinci kez Ankara'da buluşturacak.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:46 Kaynak: Youtube
Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak
Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi
Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi