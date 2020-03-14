ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin... - Son Dakika

ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin...

6 saat önce

ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin 493 kişi yakalandı.

ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin 493 kişi yakalandı

ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin...

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:51 Kaynak: DHA
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