ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin... - Son Dakika

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ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin...
6 saat önce
ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin 493 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:51 Kaynak: DHA
ANKARA 46 bin 127 personelle 81 ilde uygulama; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, aranan bin 493 kişi yakalandı
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