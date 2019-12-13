Ankara 6. Kadın Şurası'nda Kuyucak Belediyesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara 6. Kadın Şurası'nda Kuyucak Belediyesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Ankara 6. Kadın Şurası'nda Kuyucak Belediyesi'ne yoğun ilgi

6 saat önce

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda Kuyucak Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.

Ankara 6. Kadın Şurası'nda Kuyucak Belediyesi'ne yoğun ilgi, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda Kuyucak Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.


AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda 81 ilin yerel yönetimlerinin stantlar açıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda Kuyucak Belediyesi de yer alarak ilçe tanıtımını gerçekleştirdi. Aydın Tanıtım Standında Kuyucak Belediyesi, Bozdoğan Belediyesi, Koçarlı Belediyesi, Buharkent Belediyesi, Köşk Belediyesi birlikte yer aldı.


Kuyucak Belediye Başkanı ve Kuyucak Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nce hazırlanan Belediye standına katılımcılar yoğun ilgi göstererek Kuyucak'a ait yerel ürünler hakkında bilgi aldı.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Cumhurbaşkanımızın katılımıyla düzenlenen organizasyon sayesinde Belediyeler hem kendi şehirlerini tanıtma imkanı hem de diğer belediyeler ile bilgi alışverişi yapma imkanı buldu. Kuyucak Belediyesi olarak ilçemize özgü yerel ürünlerimizi, kültürümüzü ve ilçemize kazandırmış olduğumuz hizmetlerimizi geniş kitlelere tanıtarak organizasyonda yer almaktan gurur duyduk" dedi


Kuyucak Belediyesi Standında zeytinyağı, incir ve incirden elde edilen ürünler (incir cipsi, incir sirkesi, incir reçeli,incir pekmezi, incir çekirdeği yağı,incir çekirdeği kahvesi), zeytinyağlı incir,ceviz, kestane, tarhana,yer fıstığı,kuru erik,cennet elması kurusu,nar ekşisi,turunç ekşisi,kozalak reçeli,kekik suyu, yöresel bitkiler,yöresel dokuma ürünleri yer aldı.


17 ülkeden konuğun ağırlandığı organizasyonda AK Partili belediyelerin, sıfır atık ve çevreye duyarlı STK'ların ve bazı bakanlıkların stantları da yer aldı. - AYDIN

Kuyucak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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