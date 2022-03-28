ANKARA-6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA TÜRKİYE'Yİ KARANLIK GÜNLERDEN ÇIKARTMA KARARLILIĞI İÇERİSİNDEYİZ - YENİDEN - Son Dakika
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ANKARA-6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA TÜRKİYE'Yİ KARANLIK GÜNLERDEN ÇIKARTMA KARARLILIĞI İÇERİSİNDEYİZ - YENİDEN

28.03.2022 03:04

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisi lideri, 5 saat süren toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisi lideri, 5 saat süren toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyüktür. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz iş birliği, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını artırmıştır" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen çalışma yemeğine sırasıyla gelen liderler, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından kapıda karşılandı. 6 muhalefet partisi liderinin 19.45'te başlayan yuvarlak masadaki çalışma yemeği, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 5 saat süren toplantının ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

'DEMOKRATİK İLKELERE DAYANAN BİRLİKTELİĞİMİZ, SİYASİ MÜHENDİSLİK ÇABALARINDAN ETKİLENMEYECEKTİR'

6 siyasi partinin imzasını taşıyan ortak açıklamada, 28 Şubat'ta yapılan toplantı hatırlatılarak "Toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak bizler, Türkiye siyasi tarihinde benzeri olmayan bir iş birliği bilinciyle, kutuplaşma yerine istişare ve uzlaşmayı esas alarak 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş' konusunda tam bir mutabakata varmış ve ortak mutabakat metnimizi 28 Şubat'ta milletimizle paylaşmıştık. 'Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız iş birliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik. Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk. Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizi de değerlendirdik" ifadelerine yer verildi.

'BÖLGEMİZDE İSTİKRAR VE BARIŞ TEHDİT ALTINA GİRMİŞTİR'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pahalılığa, işsizliğe, yoksulluğa yol açtığı ve ekonomik kırılganlıkları arttırdığı ifade edilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber uygulamaya konulan akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişare kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış, ekonomik kırılganlıklar ciddi biçimde artmıştır. Bu konularla birlikte derin bir uluslararası krize yol açan Rusya- Ukrayna savaşını da ele aldık. Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırması ile bölgemizde istikrar ve barış tehdit altına girmiştir. Bu kriz bize akılcı, tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politikanın önemini bir kere daha göstermiştir. Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyüktür. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz iş birliği, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını artırmıştır. Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır. İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

ANKARA-6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA TÜRKİYE'Yİ KARANLIK GÜNLERDEN ÇIKARTMA KARARLILIĞI İÇERİSİNDEYİZ - YENİDEN
ANKARA-6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA TÜRKİYE'Yİ KARANLIK GÜNLERDEN ÇIKARTMA KARARLILIĞI İÇERİSİNDEYİZ - YENİDEN
ANKARA-6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA TÜRKİYE'Yİ KARANLIK GÜNLERDEN ÇIKARTMA KARARLILIĞI İÇERİSİNDEYİZ - YENİDEN

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA TÜRKİYE'Yİ KARANLIK GÜNLERDEN ÇIKARTMA KARARLILIĞI İÇERİSİNDEYİZ - YENİDEN - Son Dakika


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