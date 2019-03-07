Son Dakika Haberleri: Ankara-81 İlde 700 Polis Merkezine 'Güven Masası' Kuruldu

Ankara-81 İlde 700 Polis Merkezine 'Güven Masası' Kuruldu

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, polisle vatandaş arasındaki ilişkileri güçlendirerek daha etkin ve hızlı bir hizmet sunabilmek amacıyla 81 ildeki 700 polis merkezine 'güven masası' kurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polisle vatandaş arasındaki ilişkileri güçlendirerek daha etkin ve hızlı bir hizmet sunabilmek amacıyla 81 ildeki 700 polis merkezine 'güven masası' kurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri' doğrultusunda başlatılan 'güven masası' uygulaması, 81 ilde hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı 2'nci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşlarla sağlıklı iletişime özen gösterilecek. Ayrıca vatandaşların şikayet ve talepleri dikkatle dinlenerek yapılacak iş ve işlemler polis merkezindeki ilgili birimlere yönlendirilecek.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek uygulamayla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Türkiye genelindeki 1263 polis merkezinden 700'üne güven masası kurulduğunu söyledi. Güven masalarında vatandaşa en seri şekilde hizmet verileceğini belirten Gülveren, hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılacağını ifade etti. Güven masası, 24 saat esasına göre hizmet verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:51 Kaynak: DHA

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