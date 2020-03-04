Ankara ab yüksek temsilcisi borell ankara esenboğa havalimanı'nda açıklamalarda bulundu-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara ab yüksek temsilcisi borell ankara esenboğa havalimanı'nda açıklamalarda bulundu-1 - Son Dakika

Ankara ab yüksek temsilcisi borell ankara esenboğa havalimanı'nda açıklamalarda bulundu-1

6 saat önce

ANKARA AB Yüksek Temsilcisi Borell Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu-1.

ANKARA AB Yüksek Temsilcisi Borell Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu-1

Ankara ab yüksek temsilcisi borell ankara esenboğa havalimanı'nda açıklamalarda bulundu-1

Esenboğa Havalimanı, Avrupa Birliği, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
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