Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler sürüyor - Son Dakika

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler sürüyor

ANKARA - Af Yasasının meclisten geçmesinin ardından Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliyeler başladı. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan ise tahliye hareketliliği gün boyunca sürdü.

Dünya genelinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Af yasası mecliste oylanarak kabul edildi. Yasa resmi gazetede yayınlanarak resmileşti ve böylece gözler ceza infaz kurumlarına çevrilerek gerçekleşecek olan tahliye işlemlerine yöneldi. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde başlayan tahliye hareketliliği sürüyor. Tahliye edilen mahkumlar minibüslere bindirilerek gruplar halinde kampüsten çıkarılıyor. Mahkumlar sevinçlerini kameralara el sallayarak gösteriyor.

2020 yasası kapsamı neler ?

Ceza infaz düzenlemesinden yararlanamayacak olan mahkumlarda bulunuyor. Bu kapsamda kasten öldürme, cinsel suçlar, kadına karşı suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti, terör suçları, MİT kanununa ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan içerde bulunan mahkumlar tahliye edilmeyecek.