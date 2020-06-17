ANKARA Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Adliyesi'nde 'e-duruşma' projesi hakkında uygulamalı... - Son Dakika

ANKARA Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Adliyesi'nde 'e-duruşma' projesi hakkında uygulamalı...
ANKARA Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Adliyesi'nde 'e-duruşma' projesi hakkında uygulamalı bilgi verdi-1.
ANKARA Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Adliyesi'nde 'e-duruşma' projesi hakkında uygulamalı bilgi verdi-1
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:06 Kaynak: DHA
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