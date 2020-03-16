Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda... - Son Dakika

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Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda...
6 saat önce
Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-1.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:23 Kaynak: DHA
Ankara Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu-1
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