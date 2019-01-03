Ankara Adliyede Çalışıyorum Diyen Dolandırıcıya 18 Bin Lira Kaptırdılar
28 dakika önce
Adliyede çalışıyorum diyen dolandırıcıya 18 bin lira kaptırdılar(Tür: Yurt)
Adliyede çalışıyorum diyen dolandırıcıya 18 bin lira kaptırdılar
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:37 Kaynak: DHA
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