Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki fidan dikim etkinliğine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, Komisyon Üyesi Ayhan Biltekin, Başsavcıvekilleri Fatih Muşmal, Mustafa Gökçe , Kızılcahamam Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet ile çok sayıda hakim, savcı ve adliye çalışanı katıldı.

Kaynak: AA

Ankara Adliyesi, Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Adliyesi çalışanları yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.