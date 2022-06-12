Ankara Adliyesi çalışanları yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Ankara Adliyesi çalışanları yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

12.06.2022 20:55
Ankara Adliyesi çalışanları yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Yeşil Adliye Projesi" kapsamında adliye çalışanları, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Yeşil Adliye Projesi" kapsamında adliye çalışanları, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki fidan dikim etkinliğine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, Komisyon Üyesi Ayhan Biltekin, Başsavcıvekilleri Fatih Muşmal, Mustafa Gökçe, Kızılcahamam Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet ile çok sayıda hakim, savcı ve adliye çalışanı katıldı.

Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen çalışanlar, servis araçlarıyla Soğuksu Milli Parkı'nda yeni fidanlar için hazırlanan alana geldi.

"Yeşil Adliye Projesi" kapsamında geçen yıl Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın bahçesinden toplanan meşe palamutlarından elde edilen fidanlar, çalışanlara dağıtıldı.

Başsavcı Akça ve beraberindekiler ile adliye çalışanları ilk fidanları toprakla buluşturdu.

Adliye çalışanlarına piknik alanında yemek ikramıyla devam eden etkinlik futbol maçı ve doğa yürüyüşünün ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Ankara Adliyesi, Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi çalışanları yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika

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