Ankara Adliyesi'nde duruşmalar başladı, yoğunluk oluştu - Son Dakika

ANKARA Adliyesi'nde, yeni normalleşme ile birlikte duruşmaların yeniden başlamasıyla birlikte yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralını gözeterek kuyruğa giren vatandaşlar, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

Ankara Adliyesi önünde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyede birçok önlem alındı. Bu kapsamda vatandaşlar, ateşleri ölçülerek içeriye alınırken, belgeleri de kontrol edildi. Maske ve siperlik takan görevlilerin kontrolleri sırasında adliye önünde uzun kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralını gözeterek kuyruğa girenler, bir süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Bu sırada ayakta beklemekten yorulanlar, kaldırım duvarına ve banklara oturdu. Adliye önünde önlem alan polisler de kuyruktaki vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Vatandaşlar, kontrolleri yapılarak içeriye alındı.

'ASİL DAVALILAR DIŞINDA YASAK'