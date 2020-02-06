Ankara Adliyesi'nde yeni görev dağılımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi'nde yeni görev dağılımı - Son Dakika

Ankara Adliyesi'nde yeni görev dağılımı

6 saat önce

Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ile savcıların görev yerleri değişti.

Ankara Adliyesi'nde yeni görev dağılımı, System.String[]

Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ile savcıların görev yerleri değişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinden yayınlanan yeni iş bölümüne göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Ender Coşkun, başka bürolardan sorumlu başsavcıvekili olarak görevlendirildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan yeni görevlendirmelere ilişkin liste Başsavcılığın internet sitesinde yayınlandı. Buna göre, daha önce Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki tüm işlemleri yapmakla görevli olan Başsavcıvekili Ender Coşkun, Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ve Zamanaşımı Bürosu'nda görevlendirildi. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ve Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'nda görevl Başsavcıvekili Ali Kuşçuoğlu ise Genel Soruşturma Bürosu ve Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'nda görevlendirildi. Öte yandan, bazı duruşma ve soruşturmalardan sorumlu savcıların da görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Diğer başsavcıvekillerinden bazılarına ise daha önceki görevlerinin yanı sıra ek görevler verildiği görüldü. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
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