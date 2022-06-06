Ankara Adliyesi'nde "Yeşil Adliye" dönemi - Son Dakika
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Ankara Adliyesi'nde "Yeşil Adliye" dönemi

06.06.2022 16:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, çevrenin ve yeşilin korunması, atık oluşumunun ve israfın olabildiğince engellenmesi amacıyla "Yeşil Adliye Projesi" hayata geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, çevrenin ve yeşilin korunması, atık oluşumunun ve israfın olabildiğince engellenmesi amacıyla "Yeşil Adliye Projesi" hayata geçirildi.

Ankara Adliyesi'nin arka bahçesindeki otoparkla bina arasındaki bölüme plastik, cam ve kağıt atıklarının depolanacağı toplama alanı oluşturuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Muşmal, "Yeşil Adliye Projesi" hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Muşmal, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, başsavcılık olarak böyle bir proje başlattıklarını ve projenin tüm adliyelere örnek olması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda cam, kağıt ve plastik atıkların doğaya karışmasının engellenmesi ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla adliye personeline yönelik bir proje geliştirdiklerini anlatan Fatih Muşmal, şunları kaydetti:

"Adliye personelimizin bu konuda farkındalığının, motivasyonunun da artırılması noktasında, 6 kilogram cam, 6 kilogram kağıt ve bir kilogram plastik atık getiren personelimize öğle yemeği ikramımız olacak. Çevremiz hızlı bir şekilde kirlenmeye devam ediyor. Biz de bu konuda adliyemiz olarak doğanın kirlenmesine engel olmak, çevrenin korunmasına yardımcı olmak için böyle bir projeyle, çevreci bir adliye görüntüsü vermek istedik. Bu duyarlılığı hassasiyeti, tüm kamuoyuna duyurmak istedik."

Proje kapsamında adliyenin koridorlarına bilgilendirme afişleri asıldı. Ayrıca ahşap geri dönüşüm kutuları katlara yerleştirildi.

Ankara Adliyesi'nde Yeşil Adliye dönemi
Ankara Adliyesi'nde Yeşil Adliye dönemi
Ankara Adliyesi'nde Yeşil Adliye dönemi
Ankara Adliyesi'nde Yeşil Adliye dönemi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi'nde 'Yeşil Adliye' dönemi - Son Dakika

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