Ankara Adliyesi'ndeki camide Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek - Son Dakika
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Ankara Adliyesi'ndeki camide Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek

10.06.2022 10:53
Ankara Adliyesi'ndeki camide Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek

Altındağ Müftülüğünce, Ankara Adliyesi'ndeki camide personel ve çocuklarına yönelik Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek.

Altındağ Müftülüğünce, Ankara Adliyesi'ndeki camide personel ve çocuklarına yönelik Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının kurs faaliyetleri kapsamındaki program 27 Haziran'da başlayacak ve isteğe bağlı olacak.

Kursta, "Kur'an Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler" eğitimi verilecek.

Kursa katılmak isteyenler, 15 Haziran'a kadar Adliye Camisi'ndeki müftülük görevlisine başvuruda bulunabilecek.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Adliyesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi'ndeki camide Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek - Son Dakika

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