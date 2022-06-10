Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Adliyesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Adliyesi'ndeki camide Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek - Son Dakika

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