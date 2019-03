Ankara Adliyesi'nin Merdivenleri Davalık Oldu

ANKARA - 8 Mart'ta dava açmak üzere Ankara Adliyesine gelen avukat Nuran Özdemir, adliyenin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Ankara Barosuna kayıtlı avukat Nuran Özdemir, "Düşmemin sebebi basamaklar arasındaki orantısızlık" dedi.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Nuran Özdemir, dava açmak üzere 8 Mart'ta Ankara Adliyesine geldi. Adliyenin C kapısından giriş yapan Özdemir, merdivenlerden inerken düşerek yaralandı. Yüzü, bileği ve dizi zedelenen Özdemir, hastaneye kaldırılarak tedavi oldu. Özdemir, çıplak gözle bile bakıldığında basamaklardaki farkın bariz olarak görüldüğünü kaydederek, "Bir kısım yüksek. Diğer kısımların ölçüleri birbirine uygun değil. Çıplak gözle bile baktığınızda basamaklar arasındaki farkı bariz olarak görebiliyorsunuz. En düşük yeri 19,5 santimetre. Diğeri 13,5 14 santimetre arasında değişiyor. Beyin bilgisayar gibi kodluyor sizi. Belli yüksekliklerde adımlarını atıyorsunuz. Aniden yükseklik farkı olunca da boşluğa düşüp yuvarlanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Düşmemin sebebi basamaklar arasındaki orantısızlık"

Olayın yaşandığı gün dava açmak üzere Ankara Adliyesine geldiğini belirten Özdemir, müvekkilinin kendisini C kapısının önünde indirdiğini söyleyerek, "Sabah çıktım ofisimden dava açmak üzere geldim. Müvekkilim beni arabadan indirdi. Genellikle ben bu tarafı kullanmam. İlk kez buradan indim. Merdivenlerden normal seyrederken birden boşluğa geldim ve yuvarlandım. Önce anlam veremedim. Yüzümü uzun bir süre kapattım çünkü yüzümün parçalandığını zannettim. Çevremde toplananlar da çok kötü deyince kesinlikle kesi oluştu dedim. Sonra yüzümü açtım. Kesi yok ama çok kötü kanıyorsunuz dediler. Sonra geri döndüm oraya. Basamak farkını fark ettim. Aynı zamanda mühendisim. Düşmemin sebebi basamaklar arasındaki orantısızlık. Kullanılan malzeme bahçelerde kullanılan malzeme. Basamaklarda dahi kullanılmaması gerekiyor. Bu benim kişisel kanaatim. Alttaki yapıştırma malzemeleri de kullanışı olmamış. Sonra gittim tedavi yaptırdım. Bugün daha iyiyim" şeklinde konuştu.

"Yaralanmama sebep veren araştırılıp bulunacak"

Özdemir, ölçüsüz yapılan basamaklar kimin sorumluluğunda inşa edildiyse, yetkililerin gerekli cezayı almaları için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Temel amacının basamakların bir an önce düzeltilerek, başka insanların düşmesini engellemek olduğunun altını çizen Özdemir, "Suç duyurusunda bulundum. İhmali olan, hatalı bir imalat. Ben düştüm başkası düşmesin. Temel amacım oranın bir an önce düzenlemesinin yapılması. Düştüğün zaman çevredekiler burada her gün birilerinin düştüğünü söylediler. İnsanlar adliyeye gelirken kaygıdan, sıkıntıdan düştüklerini sanıyorlar ama temel sebep basamaklar arasındaki yükseklik farkından kaynaklanıyor. Sorumluların kim olduğunu bilmiyorum. Yaralanmama sebep veren araştırılıp bulunacak" değerlendirmelerinde bulundu.

"MOBESE kayıtlarını istedim ve orada nasıl düştüğüm görülecek"

Özdemir, daha sonra olay yerine gelip bir arkadaşıyla merdivenleri ölçerek tutanak tuttuklarını belirtti. Düşüş anının daha iyi görülebilmesi için MOBESE kayıtlarını da istediğini söyleyen Özdemir, "Bir avukat arkadaşımdan rica ettim. Çelik mezuralarla merdiveni ölçerek tutanağı tuttuk. Herhangi bilirkişi gelip inceleyebilir. Merdivenler 13 santimetre, 14 santimetre, 14,5 santimetre olarak değişiyor. En son basamak da 19 ve 21 arasında değişiyor" değerlendirmelerinde bulundu. MOBESE kayıtlarını istedim ve orada nasıl düştüğüm görülecek" dedi.

