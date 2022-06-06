Adliyenin konferans salonundaki "Baharın Sesi" konserini, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, başsavcıvekilleri, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye çalışanı izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan 'Baharın Sesi' konseri - Son Dakika

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