Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan "Baharın Sesi" konseri - Son Dakika
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Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan "Baharın Sesi" konseri

06.06.2022 20:54

Ankara Adliyesinde görevli hakim, savcı ve memurlardan oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi.

Ankara Adliyesinde görevli hakim, savcı ve memurlardan oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi.

Adliyenin konferans salonundaki "Baharın Sesi" konserini, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, başsavcıvekilleri, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye çalışanı izledi.

Ankara Adliyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün öncülüğünde oluşturulan koro, şef Abdullah Gündüz yönetiminde yaklaşık 2,5 saat süren etkinlikte 22 eser seslendirdi.

İki bölümden oluşan konserde koronun yanı sıra solo parçalar da dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserde dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan Baharın Sesi konseri
Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan Baharın Sesi konseri
Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan Baharın Sesi konseri
Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan Baharın Sesi konseri
Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan Baharın Sesi konseri
Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan Baharın Sesi konseri

YORUMLAR
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Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi Ankara Adliyesi'nde 'Yeşil Adliye' dönemi Ankara Adliyesi'nde 'Yeşil Adliye' dönemi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan 'Baharın Sesi' konseri - Son Dakika

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