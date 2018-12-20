Ankara Adliyesinde Duruşma Salonunda Kavga

Ankara Adliyesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan iki grup arasında kavga çıktı.

Ankara Adliyesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda kız kaçırma meselesinden aralarında tehdit ve hakaret davası olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 8 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

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