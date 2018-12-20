Son Dakika Haberleri: Ankara Adliyesinde Duruşma Salonunda Kavga

Ankara Adliyesinde Duruşma Salonunda Kavga

1 saat önce

Ankara Adliyesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan iki grup arasında kavga çıktı.

Ankara Adliyesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda kız kaçırma meselesinden aralarında tehdit ve hakaret davası olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 8 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:26 Kaynak: İHA

kavga, Ankara, 3. Sayfa
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