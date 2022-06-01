Ankara Adliyesinde görevli hakim ve savcıların yağlı boya eserleri sergilendi - Son Dakika
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Ankara Adliyesinde görevli hakim ve savcıların yağlı boya eserleri sergilendi

01.06.2022 14:13

Ankara Adliyesinde görevli kadın hakim ve savcıların yağlı boyla çalışmalarından oluşan resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ankara Adliyesinde görevli kadın hakim ve savcıların yağlı boyla çalışmalarından oluşan resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ankara Adliyesi Konferans Salonu girişinde açılan sergide, Ankara 9. Aile Hakimi Nuriye Yasemin Ceylan, Ankara 10. Aile Hakimi Nevin Birinci, Ankara 14. Aile Hakimi Ayşenur Tuncer ile Cumhuriyet savcıları Münüre Koyuncu ve Sema Sonay Gökşen'in yağlı boya çalışmaları yer aldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Ekrem Aydıner, hakim ve savcıların, yoğun iş temposu arasında işlerini aksatmadan sanat aşkını esere dönüştürmeleri karşısında hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Meslektaşlarının, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Medeniyet şahikasının merdiveni sanattır" sözü doğrultusunda, her biri el emeği göz nuru, değer biçilmez eserler ortaya koyduğunu söyleyen Aydıner, "Ankara Adliyesinin bu kadar güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapması bizler için çok önemli, buradaki eserleri ortaya koyan sanatçıların hakim ve savcı meslektaşlarımızın olması, bu önemi daha da katmerleştirmektedir." dedi.

Sergilenen eserlerden elde edilecek gelirin, Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı (ADYAV) aracılığıyla öğrencilere burs olarak verileceği bilgisini aldığını aktaran Aydıner, bu düzeydeki sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olacaklarını söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci de kimi durumda iş yükü nedeniyle kendilerine bile zaman ayıramayan hakim ve savcıların, yoğun mesailerine rağmen işlerini aksatmadan yaptıkları sanat eserlerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Etkinliğe, başsavcıvekilleri Fatih Muşmal, Vural Balcı, İlhan Ayaz ile İdari İşlerden Sorumlu Savcı Abdullah Çıtlak ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergi alanındaki resimleri inceledi.

Ankara Adliyesinde görevli hakim ve savcıların yağlı boya eserleri sergilendi
Ankara Adliyesinde görevli hakim ve savcıların yağlı boya eserleri sergilendi
Ankara Adliyesinde görevli hakim ve savcıların yağlı boya eserleri sergilendi
Ankara Adliyesinde görevli hakim ve savcıların yağlı boya eserleri sergilendi

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Kaynak: AA

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