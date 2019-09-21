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Ankara 'advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

12 dakika önce

'ADVENT' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildiDeniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Ankara 'advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi, System.String[]

'ADVENT' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü. ANKARA, (DHA)

Havelsan, ADVENT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
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