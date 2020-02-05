Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi - Son Dakika

Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi

6 saat önce

AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.

AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" denildi. Öte yandan uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.

Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi

Jandarma, Ankara, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:04 Kaynak: DHA
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