Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi - Son Dakika

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Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi
6 saat önce
AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:04 Kaynak: DHA
AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" denildi. Öte yandan uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.
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