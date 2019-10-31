Son Dakika Haberleri: Ankara-afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi-2
Son Dakika Güncel Ankara-afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi-2

Ankara-afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi-2

1 saat önce

Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi-2.

Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi-2

Ankara-afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi-2

Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:19 Kaynak: DHA
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