Ankara-afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi-2
1 saat önce
Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi-2.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:19 Kaynak: DHA
Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi-2
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