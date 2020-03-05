Ankara-Ağrı arası uçak sefer sayısı artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara-Ağrı arası uçak sefer sayısı artıyor - Son Dakika

Ankara-Ağrı arası uçak sefer sayısı artıyor

12 dakika önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı-Ankara arası uçak sefer sayısının günlük olarak 2'ye çıkarıldığını duyurdu.

Ankara-Ağrı arası uçak sefer sayısı artıyor, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı-Ankara arası uçak sefer sayısının günlük olarak 2'ye çıkarıldığını duyurdu.

Çelebi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara-Ağrı uçak seferlerinin 1 Nisan'dan itibaren 2'ye yükseleceğini belirtti.

Kentte birçok yol ve kavşak projesinin de 2020 yılı yatırım programına alındığını ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Turhan ile 2020 yılı ile devam eden yatırımlarımla ilgili değerlendirmede bulunduk. İlimizin ihtiyacı olan birçok talebimizi ilettik. Bunun sonucunda, günde 1 kez yapılan Ankara-Ağrı uçak seferleri 1 Nisan 2020 itibariyle 2'ye çıkarılacak. Öte yandan Ağrı Şehirlerarası Terminali ve Ağrı Devlet Hastanesi trafiğinin yanı sıra transit trafiğin de kesintisiz ve konforlu bir şekilde ivedilikle sağlanabilmesi için şehir merkezinde bulunan ana yol üzerindeki 'Ağrı Terminal ve Hastane Önü Köprü ve Kavşak Projesi' de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yatırım programına alındı."

Çelebi, kentte 500 kişilik bir çağrı merkezi kurulması yönünde de çalışma yapıldığını aktardı.

AK Parti, Ankara, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'teki kavga sonrası AK Parti'den ilk açıklama: CHP Grup Başkanvekili açık bir ihanet içerisindedir
CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada! Putin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası

Son Dakika Haberleri
15:27 Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz çıkışı: Bizi nasıl yakalayamadınız anlamadım
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:38:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara-Ağrı arası uçak sefer sayısı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]