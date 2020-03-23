Son Dakika › Güncel › ANKARA Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yatsı ezanı sonrası 'koronavirüs salgını' için dua yapıldı - Son Dakika
ANKARA Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yatsı ezanı sonrası 'koronavirüs salgını' için dua yapıldı
6 saat önce
ANKARA Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yatsı ezanı sonrası 'koronavirüs salgını' için dua yapıldı.
ANKARA Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yatsı ezanı sonrası 'koronavirüs salgını' için dua yapıldı
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:04 Kaynak: DHA
Son Dakika Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı