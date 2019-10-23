Son Dakika Haberleri: Ankara ak parti genel başkan yardımcısı mahir ünal, anadolu basın yayın birliği'nde basın...
Son Dakika Güncel Ankara ak parti genel başkan yardımcısı mahir ünal, anadolu basın yayın birliği'nde basın...

Ankara ak parti genel başkan yardımcısı mahir ünal, anadolu basın yayın birliği'nde basın...

1 saat önce

ANKARA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Basın Yayın Birliği'nde basın mensuplarıyla buluştu-4.

Ankara ak parti genel başkan yardımcısı mahir ünal, anadolu basın yayın birliği'nde basın..., System.String[]

ANKARA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Basın Yayın Birliği'nde basın mensuplarıyla buluştu-4

Mahir Ünal, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
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