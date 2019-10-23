Ankara ak parti genel başkan yardımcısı mahir ünal, anadolu basın yayın birliği'nde basın...
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ANKARA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Basın Yayın Birliği'nde basın mensuplarıyla buluştu-4.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
ANKARA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Basın Yayın Birliği'nde basın mensuplarıyla buluştu-4
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