Ankara ak parti genel başkanvekili numan kurtulmuş, 'kudüs davamız' konulu konferansta konuştu - Son Dakika

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Ankara ak parti genel başkanvekili numan kurtulmuş, 'kudüs davamız' konulu konferansta konuştu
7 saat önce
ANKARA Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Kudüs Davamız' konulu konferansta konuştu (DETAY GÖRÜNTÜLER)
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
ANKARA Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Kudüs Davamız' konulu konferansta konuştu (DETAY GÖRÜNTÜLER)
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