Ankara ak parti genel başkanvekili numan kurtulmuş, 'kudüs davamız' konulu konferansta konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara ak parti genel başkanvekili numan kurtulmuş, 'kudüs davamız' konulu konferansta konuştu - Son Dakika

Ankara ak parti genel başkanvekili numan kurtulmuş, 'kudüs davamız' konulu konferansta konuştu

7 saat önce

ANKARA Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Kudüs Davamız' konulu konferansta konuştu (DETAY GÖRÜNTÜLER)

ANKARA Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Kudüs Davamız' konulu konferansta konuştu (DETAY GÖRÜNTÜLER)

Ankara ak parti genel başkanvekili numan kurtulmuş, 'kudüs davamız' konulu konferansta konuştu

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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