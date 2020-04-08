(ANKARA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin... - Son Dakika

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(ANKARA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin...
6 saat önce
(ANKARA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu.
(ANKARA) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:34 Kaynak: İHA
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