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Ankara ak parti grup başkanvekili mehmet muş açıklamalarda bulundu-2
7 saat önce
ANKARA Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu-2.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
ANKARA Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu-2
Son Dakika AK Partili Mehmet Muş, Meclis'e sunulan yeni kanun teklifinin detaylarını anlattı AK Parti Bursa İl Başkanı'nın "Kara listeni güncel tut" paylaşımı tartışma yarattı Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt: Çalışmalar devam ediyor Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti