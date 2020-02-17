Ankara ak parti grup başkanvekili mehmet muş açıklamalarda bulundu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara ak parti grup başkanvekili mehmet muş açıklamalarda bulundu-2 - Son Dakika

Ankara ak parti grup başkanvekili mehmet muş açıklamalarda bulundu-2

7 saat önce

ANKARA Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu-2.

ANKARA Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu-2

Ankara ak parti grup başkanvekili mehmet muş açıklamalarda bulundu-2

Mehmet Muş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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