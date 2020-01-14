Ankara ak parti grup toplantısında kürsüye çıkan şehit kızı gülay demir, dha'ya konuştu - Son Dakika

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Ankara ak parti grup toplantısında kürsüye çıkan şehit kızı gülay demir, dha'ya konuştu
8 dakika önce
Ankara AK Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Şehit kızı Gülay Demir, DHA'ya konuştu. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:29 Kaynak: DHA
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