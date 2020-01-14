Ankara ak parti grup toplantısında kürsüye çıkan şehit kızı gülay demir, dha'ya konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara ak parti grup toplantısında kürsüye çıkan şehit kızı gülay demir, dha'ya konuştu - Son Dakika

Ankara ak parti grup toplantısında kürsüye çıkan şehit kızı gülay demir, dha'ya konuştu

8 dakika önce

Ankara AK Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Şehit kızı Gülay Demir, DHA'ya konuştu.

Ankara AK Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Şehit kızı Gülay Demir, DHA'ya konuştu

Ankara ak parti grup toplantısında kürsüye çıkan şehit kızı gülay demir, dha'ya konuştu

AK Parti, Gülay, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:29 Kaynak: DHA
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