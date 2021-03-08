ANKARA-AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak - Son Dakika

ANKARA-AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak

08.03.2021 03:29

AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacakAK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, yarın gerçekleştirilecek olan 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi öncesi, kongrenin yapılacağı salonda incelemede bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, yarın gerçekleştirilecek olan 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi öncesi, kongrenin yapılacağı salonda incelemede bulundu. Çam, görevini Başkan adayı Ayşe Keşir'e devredeceğini bildirdi.

AK Parti'li Çam, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek olan 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi öncesinde salonda incelemelerde bulundu. Burada konuşan Çam, 5 Aralık 2015'te aldığı görevi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan adayı Ayşe Keşir'e devredeceğini bildirdi. Kongrenin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak gerçekleşeceğini belirten Çam, "1 yıl önce mart ayının başında ilçe kongrelerimizle başladığımız süreci, 8 Mart 2021'de tamamlamış oluyoruz. İlçe kongrelerimizin tamamına yakınını fiziki olarak yapmaya gayret gösterdik.922 ilçemizde, 81 ilimizde yenilenme, tazelenme, tecrübeyle genç arkadaşlarımızın birleşmesi suretiyle güzel kadrolar oluşturduk" dedi.

'BUNU YAPANA İNSAN DEMEYE BİLE DİLİMİZ VARMIYOR'

Çam, Samsun'da, İbrahim Zarap'ın 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırmasına ilişkin ise, "Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle giden bir partiyiz. Özellikle Kadın Kolları olarak tüm illerimizde şiddetin turuncu çizgimiz olduğunu her daim vurguluyoruz. Dün yaşanan bu olaya vahşet diyorum. Bunu yapan insanlık dışı bir hareket yapmıştır. Bunu yapana insan demeye bile dilimiz varmıyor. Bu konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

ANKARA-AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak
ANKARA-AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak
ANKARA-AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak
ANKARA-AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak

Lütfiye Selva Çam, Ayşe Keşir, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak - Son Dakika


Son Dakika

Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi
Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu         
00:44
TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü         
14:31
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Zekai Aksallı, Bitlis'te şehit olan dostu Korgeneral Erbaş'ı anlattı: Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi Zekai Aksallı, Bitlis'te şehit olan dostu Korgeneral Erbaş'ı anlattı: Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi         
09:17
Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım         
08:54
Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek         
08:18
Samsun'da bir kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü Samsun'da bir kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
00:57
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 03:58:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA-AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei