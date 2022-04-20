ANKARA-AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: YAKILAN SADECE KUR'AN-I KERİMLER DEĞİL, İNSANLIĞIN VİCDANIDIR - Son Dakika
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ANKARA-AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: YAKILAN SADECE KUR'AN-I KERİMLER DEĞİL, İNSANLIĞIN VİCDANIDIR

20.04.2022 04:35

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Orada yakılan sadece Kur'an-ı Kerimler değildir, insanlığın vicdanıdır, 8,5 milyar insanın iradesine karşı yapılan suikasttır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Orada yakılan sadece Kur'an-ı Kerimler değildir, insanlığın vicdanıdır, 8,5 milyar insanın iradesine karşı yapılan suikasttır. Dünya barışına karşı yapılan bir suikasttır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Kurtulmuş, imam hatip okullarının sayısının bugünkü sayılara gelmesinde çok sayıda insanın emeğinin olduğunu belirterek, "Bir sürü engellemeler ile karşılaşılan önemli bir tarihtir imam hatip tarihi. Şimdi gerçekten fevkalade sayısal olarak yükselmiş imam hatipler ile karşı karşıyayız. Bugünlere kolay gelinmedi. Büyük mücadele ile bu noktaya gelinmiştir, kazanan millet olmuştur. Geçmiş dönemde büyük engeller ile karşılaşılırken yakın zamanda da kat sayı ile imam hatiplilerin önü kapatılmak istendi. Küsmeden, darılmadan bu yolda yürüyerek mücadele edildi. Bugün imam hatip mezunlarımız diğer öğrenciler gibi diledikleri fakültelere gidebiliyorlar. Birçok imam hatip liseli öğrencilerimiz ilk 5 binde dereceye girerek oldukça ciddi başarılar elde ediyor. O dönemlerde yaşadığımız başörtüsü zulmünü de yakın tarihimizin kara sayfaları olarak hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür Meclis'te de çok sayıda arkadaşlarımız var. Başörtülüler de olacak, başı acık kardeşlerimiz de olacak Türkiye'yi her yerde temsil edecekler. Ayasofya'yı da söylemeden iftar sofrasını kapatmak olmaz. Gençlik yıllarımızın hayali Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın. Çok şükür bu döneme nasip oldu, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Ayasofya'nın kapıları açıldı zincirleri kıyamete kadar kırıldı. Kim kazandı, bu millet kazanmaya devam edecek. İnşallah maddi ve manevi anlamda kalkınmamızı sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye, sadece Türkiye için değil dünya mazlumları için de önemli bir hedeftir, önemli bir imkandır" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK ADINA BİR UTANÇ VESİLESİDİR'

Kurtulmuş, yurt dışında gelişen İslamofobi olaylarına ilişkin, "Ramazan esenlik ayıdır, barış ayıdır, huzur ayıdır. İslam barış, selamet dinidir. Maalesef Müslüman dünyasının bugün karşı karşıya kaldığı, hatta bütün insanlık için facia olan bir durumla karşı karşıyız. Buna da yeni adı ile İslamofobi deniyor. Dünyanın birçok yerinde bu İslam karşıtlığına şahit oluyoruz. Bu mübarek ramazan günlerinde Norveç'te, bugün de Danimarka'da ırkçı İslam düşmanı bir faşist, polislerin himayesi adı altında, arkasına gizlendiği siyasi partinin gücünü de alarak Kur'an-ı Kerim'i yaktı, bu asla kabul edilemez. Bu eylem sadece bir kişinin yaptığı eylem değildir, bu eylem ona müsamaha eden zihniyetin hoş gördüğü bir ahlaksızlıktır. Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız. Hiçbir Müslüman kutsal metni asla ateşe vermez. Bu tablo Batı'nın geldiği noktayı göstermesi bakımında hem ibretliktir hem de ders alınması gereken bir noktadır. Orada yakılan sadece Kur'an-ı Kerimler değildir, insanlığın vicdanıdır, 8,5 milyar insanın iradesine karşı yapılan suikasttır. Dünya barışına karşı yapılan bir suikasttır. 'Nasılsa Müslümanların kutsalına hakaret ediyorlar' diye kim seyirci kalırsa bu vebalin altında kalır. Bu insanlık suçunun da paydaşı olmuş olur. Bu vesile ile Avrupa'nın kuzeyinde hem de sorsanız dünyanın en demokrat, en insan haklarına saygılı olduğunu iddia eden ülkelerinde bu alçaklığın yapılması insanlık adına bir utanç vesilesidir. Milet olarak bu alçaklığı asla kabul etmiyor, buna göz yumanlara da eyvallah etmiyoruz" diye konuştu.

ANKARA-AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: YAKILAN SADECE KUR'AN-I KERİMLER DEĞİL, İNSANLIĞIN VİCDANIDIR
ANKARA-AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: YAKILAN SADECE KUR'AN-I KERİMLER DEĞİL, İNSANLIĞIN VİCDANIDIR
ANKARA-AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: YAKILAN SADECE KUR'AN-I KERİMLER DEĞİL, İNSANLIĞIN VİCDANIDIR
ANKARA-AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: YAKILAN SADECE KUR'AN-I KERİMLER DEĞİL, İNSANLIĞIN VİCDANIDIR

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Numan Kurtulmuş, İmam Hatip, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: YAKILAN SADECE KUR'AN-I KERİMLER DEĞİL, İNSANLIĞIN VİCDANIDIR - Son Dakika


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