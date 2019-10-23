Ankara-ak parti'li özkan meclis iç tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur
47 dakika önce
AK Parti'li Özkan Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:23 Kaynak: DHA
ANKARA- AK Parti'li Özkan Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur
İYİ Partili Koray Aydın'dan seçim anketi açıklaması: Sonuçlar hep aynı çıkıyor AK Parti Konya Milletvekili Etyemez: 17 yıllık iktidarımızda kriz yaşamadık Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay kulüp tesisini silahla bastı Son dakika: Rusya dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, Putin'le görüşmesinin detaylarını anlattı