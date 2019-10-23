Son Dakika Haberleri: Ankara-ak parti'li özkan meclis iç tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur
Son Dakika Güncel Ankara-ak parti'li özkan meclis iç tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur

Ankara-ak parti'li özkan meclis iç tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur

47 dakika önce

AK Parti'li Özkan Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur.

ANKARA- AK Parti'li Özkan Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur

Ankara-ak parti'li özkan meclis iç tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur

Parlamento, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:23 Kaynak: DHA
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