ANKARA AK Parti'li Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti'li Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt verdi. Turan,"Sayın Kılıçdaroğlu dediki, 'Sayın Erdoğan benden korkuyor' hayatının en kötü esprisini yaptı. Bunu söylediğinde biz ekran başında tebessüm ederken, kendi vekillerinin de tebessüm ettiğini gördük. Neymiş beraber Erdoğan ile Kılıçdaroğlu televizyon önünde tartışacaklarmış. Kılıçdaroğlu bir gecelik kaset operasyonuyla CHP gibi tarihi bir partinin başına geçerek genel başkan oldu. Konu korkma değil, konu denklik meselesidir" dedi.