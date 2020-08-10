ANKARA AK Parti'li Ünal Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik - Son Dakika

ANKARA AK Parti'li Ünal Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik

AK Parti'li Ünal: Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindikAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik.

AK Parti'li Ünal: Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik. Türkiye'nin yaşadığı süreçle ilgili 'muhalefet ne diyor' diye dönüp baktığınızda, muhalefetin öneri anlamında söylediği hiçbir şey yok. 18 yıldan beri, AK Parti'den kurtulmayı bekleyenlere, bugüne kadar 'siyaset adına ne söylediler' diye baktığınızda maalesef büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaşıyorsunuz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü programına ilişkin medya kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti'in kuruluş yıl dönümü öncesi, basını bilgilendirdiklerini gelenek haline getirdiklerini anlatan Ünal, pandemi süreci nedeniyle 14 Ağustos olan kuruluş yıl dönümü etkinlerini bir gün öncesinden yapacaklarını duyurdu. Ünal, "Perşembe günü 19'uncu kuruluş yıl dönümüzü kutlayacağız. Aynı gün genişletilmiş il başkanları toplantımız var. Sonrasında Mamak'ta 75'inci yıl parkında yaklaşık 4 bin kişilik anfi tiyatroda sosyal mesafeye dikkat ederek, 900 kişinin katılımı ile kuruluş yıl dönümüzü kutlayacağız. Salgından dolayı davetli sayısını kısıtlı tuttuk. MYK, MKYK üyelerimiz, parti kurucuları, TBMM'nin önceki başkanları, disiplin kurulu, siyasi etik kurulu üyeleri, kabine üyeleri, önceki dönem MYK ve kabine üyeleri, 27'nci dönem milletvekilleri ve bakan yardımcılarının da aralarında olduğu toplam 900 davetlimiz olacak" dedi.

'ÇOK ŞEYİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Ünal, pandemi süreci nedeniyle sade bir etkinlik planladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Konserimiz; kuruluşundan bugüne kadar, AK Parti seçim şarkılarından bir demet sunacak. Özhan Eren'den 'Haydi bir daha', Uğur Işılak'tan 'dombra', Grup Tillo'dan 'Ortağız bir namusa', Ceyhun Çelik'ten 'Tabii ki evet', Altan Çetin'den 'Nereden nereye' dinleyeceğiz. Yine 19'ucu yı ldönümü için hazırlanan sürpriz yeni bir parçamız olacak. 2001 yılında Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluşunu açıkladığında, 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demişti. Gerçekten de 2001'den bu yana hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 2002 yılında kurulduktan kısa bir süre sonra 3 Kasım'da AK Parti iktidara geldi. Ondan sonraki bütün süreçlerde seçimlerin tek galibi olarak, milletin teveccühü kazanan ve her seçimde açık ara seçim galibi olan bir AK Parti hayatımızda oldu. 19 yılı şöyle bir değerlendirdiğimizde, neler yaşadık Türkiye siyaseti olarak. Türkiye AK Parti ile hangi ilkleri yaşadı. 2002'den bugüne kadar çok şeyin değiştiğini görüyoruz. 2002'de Türkiye neredeydi, bugün nerede. 19'uncu yılımızda 'milletimizle beraber inandığımız yolda AK Parti 19 yaşında' sloganını kullanıyoruz. Kongre sloganımız da aynı olacak."

'MUHALEFETİN ÖNERİ ANLAMINDA SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEY YOK'

Ünal, AK Parti'nin iktidar olduğu 2002 yılında, bazı çevrelerin, 'Bunların ömrü 6 ay. İktidarla sınacaklar ve başaramayacaklar' dediklerini belirterek, "O günden bugüne baktığımızda, 'her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız' diyenler vardı. Bunu diyenler geçtiğimiz 18 yıl içeresinde yüzlerce kez hayal kırıklığına uğradılar" ifadesini kullandı.

18 yıldır, AK Parti'nin önüne taş koymaya çalışanların hayallerinin boşa çıktığını belirten Ünal, şöyle konuştu: "Bütün dünyanın beraber yaşadığı küresel salgın olayında da ümitleri ve hayalleri boşa çıktı. Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik. Türkiye'nin yaşadığı süreçle ilgili 'muhalefet ne diyor' diye dönüp baktığınızda, muhalefetin öneri anlamında söylediği hiçbir şey yok. 18 yıldan beri, AK Parti'den kurtulmayı bekleyenlere, bugüne kadar 'siyaset adına ne söylediler' diye baktığınızda; maalesef büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaşıyorsunuz."

'CHP'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması sürecinde aktif siyasete girdiğini kaydeden Ünal, o günden bugüne kadar CHP'yi yakından takip ettiğini söyledi. CHP'nin, Türkiye için bir siyaset üretmediğini kaydeden Ünal, "2010 yılından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu CHP'nin, 'Türkiye için ne söylediğine' dönüp baktığımda maalesef kocaman bir sıfırla karşılaşıyorum. Türkiye için bir siyaset üretmeyi bırakın, bir fikir üretmenin bile yanında olmayan bir CHP ile karşı karşıyayız" dedi.

'ERDOGAN GEÇMİŞ LİDERLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ'

Ünal, geçmiş liderlerin hayal ve vaatlerini çıkardıklarını belirterek, "Sonra bizim gerçekleştirdiğimiz hayal ve vaatleri çıkardık. Ortaya ilginç bir tablo çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'ten bu yana bütün liderlerin hayal ve vaatlerini gerçekleştiren lider olarak ortaya çıktı. Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal'ın vaat ettiği birçok şeyi yapan liderdir. 18 yıllık iktidar döneminde hayal olan her şey gerçek oldu" ifadesini kullandı.

'AK PARTİ'NİN OY ORANI HİÇ YÜZDE 42-44 BANDININ ALTINA DÜŞMEDİ'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, "Son dönemde özellikle Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalara yönelik sizin değerlendirmeleriniz nedir?" şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. Tek bir anket yaptırmıyoruz, 3-4 farklı şirkete anketler yaptırıyoruz. AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52'nin altına hiç düşmedi. Türkiye ekonomisi ile ilgili, AK Parti siyaseti ile ilgili oluşturulmak istenen simülasyon gerçeğe çarptığında hep dağıldı. Benim buradan bir önerim var, artık birilerine, bir şeylere bel bağlamak yerine biraz kendilerine güvenseler, biraz siyaset üretseler, biraz Türkiye'nin geleceğine ilişkin yeni şeyler ortaya koysalar. CHP kongresinde bir motto ile ortaya çıktılar. Kılıçdaroğlu'nu büyük bir dikkatle dinledim. Ama maalesef AK Parti aşağı AK Parti yukarı. Bildiğimiz, ezberlediğimiz ve 2010'dan bugüne oluşturmak istediği meşruiyet krizleri, değersizleştirme, itibarsızlaştırmadan başka bir şey görmedim."

Ünal, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise, "Bu konunun tartışılmasını gereksiz görüyorum. Türkiye'nin gündeminde hiçbir şekilde erken seçim yoktur" dedi.

ANKARA AK Parti'li Ünal Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik

Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 18:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA AK Parti'li Ünal Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik - Son Dakika

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