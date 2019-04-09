Ankara - AK Parti Ysk Temsilcisi Recep Özel: 51 Sandıkta Oylar Yeniden Sayılacak
15 dakika önce
Ak Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: "51 sandıkta oylar yeniden sayılacak.
Ak Parti YSK Temsilcisi Recep Özel
:
"51 sandıkta oylar yeniden sayılacak."
"Büyükçekmece
için karar ertelendi."
YSK, AK Parti
'nin 31 ilçede yeniden sayım kararını reddetti.
Haber: ANKARA,(DHA
)
(Tür: Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:43 Kaynak: DHA
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