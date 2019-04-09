Son Dakika Haberleri: Ankara - AK Parti Ysk Temsilcisi Recep Özel: 51 Sandıkta Oylar Yeniden Sayılacak

Ankara - AK Parti Ysk Temsilcisi Recep Özel: 51 Sandıkta Oylar Yeniden Sayılacak

15 dakika önce

Ak Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: "51 sandıkta oylar yeniden sayılacak.

Ak Parti YSK Temsilcisi Recep Özel:

"51 sandıkta oylar yeniden sayılacak."

"Büyükçekmece için karar ertelendi."

YSK, AK Parti'nin 31 ilçede yeniden sayım kararını reddetti.

Haber: ANKARA,(DHA)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:43 Kaynak: DHA

Ankara, Recep Özel, AK Parti, Güncel
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