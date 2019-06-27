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ANKARA Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü

5 dakika önce

ANKARA Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü(Tür: Ankara)

ANKARA Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü, System.String[]
ANKARA Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü
(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
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