ANKARA Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü
5 dakika önce
ANKARA Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü(Tür: Ankara)
ANKARA Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
(Tür: Ankara)
TBMM'nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete'de
Sezai Temelli, Erdoğan'ın "Demirtaş-Öcalan arasında iktidar mücadelesi var" sözlerine yanıt verdi
Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir
Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı