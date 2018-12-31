Ankara Alınan Güvenlik Tedbirleri ile Yılbaşına Hazır

Ankara Valiliği
, yılbaşında halkın güvenliği, kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin yılbaşında muhtemel eylem arayışlarına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanacak tertip ve tedbirleri açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yılbaşında halkın güvenliği, kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylem arayışlarına karşı alınan önlemler kapsamında bir takım tertip ve tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü belirtilerek, "İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma
Komutanlığı görev ve sorumluluk alanı itibariyle halkın toplu kutlama yapacağı değerlendirilen 15 Temmuz Kızılay
Milli İrade Meydanı'na giriş yolları trafiğe kapatılacak, Güvenpark havuz çevresi uygun bir mesafeden bariyerlerle koruma altına alınacak, girişlerde noktalar oluşturularak arama ve kontroller yapılacaktır. Bahçelievler
7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi ve Filistin Caddesi
araç trafiğine kapatılacak; caddeye açılan sokaklarda arama ve kontrol yapılacak şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Ayrıca insanların yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre polis/jandarma tarafından ek güvenlik tedbirleri alınacaktır" denildi.
"Alınan tedbirler 2 Ocak 2019 Çarşamba
günü 08.00'e kadar aksamadan uygulanacaktır"
"30 Aralık
2018 Pazar günü 08.00'den itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle huzur planları uygulamaya konulacak, yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyeti icra edilecektir" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Alınan tedbirler 2 Ocak 2019 Çarşamba günü 08.00'e kadar aksamadan uygulanacaktır. Havaalanı, tren garı, Yüksek Hızlı Tren Garı, METRO, Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) ile terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi, devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri ve timlerinin sayıları artırılacak, vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hale getirilecektir. Ankara'yı diğer illere bağlayan yollar ile kent içindeki önemli noktalarda yol kontrol ve aramalara devam edilecektir. Aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma süresi ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir. 112 Acil, 155 Polis
İmdat ve 156 Jandarma İmdat telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle ve derhal değerlendirilecektir. Kentin önemli meydan, bulvar, kritik-hassas noktalarında gelişebilecek olaylara karşı ani müdahale ekipleri hazır bulundurulacaktır. Alışveriş merkezleri ve diğer alışveriş alanlarında güvenlik tedbirleri artırılacaktır. İlimizdeki umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinin işletmecilerine gerekli tebligat yapılarak bu yerlerde özel güvenlik görevlisi bulundurmak başta olmak üzere kendi güvenlik tedbirlerini almaları sağlanacaktır. Merkez
ilçeler yanında diğer ilçelerimizde kaymakamlıklarca risk durumuna göre değerlendirmeler yapılarak eğlence bölgelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacaktır. Trafiğe kapatılması uygun görülen cadde, meydanlar ve kapanma saatleri hususunda basın ve yayın organları vasıtasıyla halkımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır."
"Muhtemel elektrik arızaları için Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım
AŞ, ekiplerini her an müdahaleye hazır halde bulunduracaktır"
Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları tarafından özellikle alışveriş ve eğlence mahalleri ile diğer umuma açık alanlarda denetimlerin tefrik edilecek ekipler marifetiyle etkin bir şekilde yapılacağı bildirilen açıklamada, " İtfaiye
, su ve kanalizasyon arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır. Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olacak, sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak ve acil müdahale ekipleri oluşturacaktır. Devlet Hastaneleri acil servisleri ile Aile Sağlığı Merkezleri, nöbetçi eczaneler ile haberleşme ve elektrik hizmetleri için gerekli ön hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hale getirilecektir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 27 Aralık 2018 tarihinden itibaren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde yoğunlaştırılmış denetimlerde bulunacaktır. Muhtemel elektrik arızaları için Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, ekiplerini her an müdahaleye hazır halde bulunduracaktır. Vali yardımcısı başkanlığında GAMER toplanacak olup, Garnizon Komutanlığı
temsilcisi, MİT Bölge Başkanlığı temsilcisi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdür Yardımcısı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı, Zabıta
Dairesi Başkan Yardımcısı, İtfaiye Daire Başkan Yardımcısı ile EGO Genel Müdür Yardımcısı, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Türk Telekom
Anadolu Merkez-1 (Ankara) Bölge Müdürlüğünden tam yetkili birer personel ile Türk Telekom 2. Bölge Müdür Yardımcısı'nın 31 Aralık 2018 gecesi İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER Varlık Mah. Eşref Bitlis
Caddesi No: 14 Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Kat: 2 Yenimahalle
) hazır bulunacak ve denetleme ekiplerinin faaliyetlerini sevk ve idare edeceklerdir." - ANKARA