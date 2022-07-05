Son dakika haber | ANKARA ALTINDAĞ'DA BİR PARKE DÜKKANINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haber | ANKARA ALTINDAĞ'DA BİR PARKE DÜKKANINDA YANGIN ÇIKTI

05.07.2022 01:58

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA Siteler'de bir parke dükkanında çıkan yangın yandaki iş yerlerine de sıçradı.

ANKARA Siteler'de bir parke dükkanında çıkan yangın yandaki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dün saat 22.00 sıralarında Altınpark Mahallesi Akbal Caddesi'ndeki bir parke imalathanesinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içinde emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Siteler İstasyonu'ndaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Merkez, Kayaş ve Kurtuluş istasyonlarından da bölgeye takviye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, iş yerinde patlamalar yaşandı. İş yerlerinin yandığını haber alan çalışanlar, içeride bulunan teknolojik ürünleri zarar görmeden kurtarmaya çalıştı. Yangın itfaiye görevlilerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Dört iş yeri yangından etkilenirken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın çıkan bölgede iş yeri bulunan Hasan Savaş, "Arka tarafta boya mobilya dükkanı var, orada çıkmış galiba, bu tarafa doğru sıçramış. Yanıcı maddeler var, alev aldı. Sağolsun itfaiye ekipleri hemen müdahale etti, söndürüldü" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ANKARA ALTINDAĞ'DA BİR PARKE DÜKKANINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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