Son dakika haber | ANKARA ALTINDAĞ'DA BİR PARKE DÜKKANINDA YANGIN ÇIKTI

ANKARA Siteler'de bir parke dükkanında çıkan yangın yandaki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dün saat 22.00 sıralarında Altınpark Mahallesi Akbal Caddesi'ndeki bir parke imalathanesinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içinde emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Siteler İstasyonu'ndaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Merkez, Kayaş ve Kurtuluş istasyonlarından da bölgeye takviye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, iş yerinde patlamalar yaşandı. İş yerlerinin yandığını haber alan çalışanlar, içeride bulunan teknolojik ürünleri zarar görmeden kurtarmaya çalıştı. Yangın itfaiye görevlilerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Dört iş yeri yangından etkilenirken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın çıkan bölgede iş yeri bulunan Hasan Savaş, "Arka tarafta boya mobilya dükkanı var, orada çıkmış galiba, bu tarafa doğru sıçramış. Yanıcı maddeler var, alev aldı. Sağolsun itfaiye ekipleri hemen müdahale etti, söndürüldü" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.