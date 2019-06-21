Son Dakika Haberleri: Ankara Altındağ'da gıda denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Ankara Altındağ'da gıda denetimi

18 dakika önce

Ankara Altındağ'da, yabancı sığınmacılara ait 9 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Ankara Altındağ'da gıda denetimi, System.String[]
Ankara Altındağ'da, yabancı sığınmacılara ait 9 işletmede denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince, Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi ve civarında ikamet etmekte olan yabancı sığınmacılar tarafından işletilen gıda işletmelerinde üretilen/satışa sunulan/toplu tüketime sunulan gıda maddeleri bir bir kontrol edildi.

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 9 işletmede yapılan kontrolde Türk Gıda Kodeksine aykırı olduğu tespit edilen 350 Kg muhtelif gıda maddesi ile 120 koli yumurtaya, imha edilmek üzere Altındağ Belediye Başkanlığı zabıta ekiplerince el konuldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:02 Kaynak: İHA
Battalgazi, Ankara, Altındağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı İğrenç tuzak! Yasak aşk yaşadığı kadına arkadaşıyla birlikte tecavüz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:20:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Altındağ'da gıda denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]