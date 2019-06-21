Ankara Altındağ'da gıda denetimi
18 dakika önce
Ankara Altındağ'da, yabancı sığınmacılara ait 9 işletmede denetim gerçekleştirildi.
Ankara Altındağ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:02 Kaynak: İHA
'da, yabancı sığınmacılara ait 9 işletmede denetim gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince, Altındağ İlçesi Battalgazi
Mahallesi ve civarında ikamet etmekte olan yabancı sığınmacılar tarafından işletilen gıda işletmelerinde üretilen/satışa sunulan/toplu tüketime sunulan gıda maddeleri bir bir kontrol edildi.
Gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 9 işletmede yapılan kontrolde Türk Gıda Kodeksine aykırı olduğu tespit edilen 350 Kg muhtelif gıda maddesi ile 120 koli yumurtaya, imha edilmek üzere Altındağ Belediye Başkanlığı zabıta ekiplerince el konuldu. - ANKARA
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