ANKARA Altındağ'da tarihi ve turistik alanlarda virüs temizliği - Son Dakika

Altındağ'da tarihi ve turistik alanlarda virüs temizliği

ANKARA'nın Altınağ ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi alanları koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği başlattı. Belediye bünyesinde oluşturulan özel ekip, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi alanlar ve müzelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Taceddin Dergahı, Hamamönü, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi çevresi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi özel solüsyonlarla temizlendi.

'TÜM FAALİYETLERİMİZİ İPTAL ETTİK'

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara'da en çok tarihi ve turistik alanın Altındağ'da bulunduğunu belirterek, "Altındağ, Ankara'nın turizm merkezi ve çok fazla turistik alan ve müze barındırıyor, her gün yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Bu nedenle temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Koronovirüs salgınına karşı Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz. Altındağ Belediyesi olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar tedbir amaçlı tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizi iptal ettik. Ayrıca, kreşlerimiz, kadın eğitim ve kültür merkezleri, yüzme havuzlarımız, spor tesislerimiz, buz pateni sarayımız ve kapalı spor salonumuz da bu tarihe kadar kapalı olacak" dedi.