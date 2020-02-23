Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan ATO'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan ATO'ya ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan ATO'ya ziyaret

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyada spor ekonomisinin kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini, bunda spor organizasyonlarının önemli rolü olduğunu belirterek, "Ankara'nın spor ekonomisinden pay alabilmesi için modern tesislere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan ATO'ya ziyaret, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyada spor ekonomisinin kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini, bunda spor organizasyonlarının önemli rolü olduğunu belirterek, "Ankara'nın spor ekonomisinden pay alabilmesi için modern tesislere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, geçmişte bir amatör spor kulübünde futbol oynadığını belirterek, sporun bireysel gelişim ve çocukların toplumsal hayata hazırlanması için önemli olduğunu kaydetti.

Ülkeler arasında spor ekonomisinin de rekabet unsuru haline geldiğini anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Uluslararası müsabakalar, spor organizasyonları çerçevesindeki turizm ve harcamalar önemli bir ekonomi oluşturuyor. Dünyada spor ekonomisi kısa sürede önemli gelişim gösterdi. Bu gelişimde spor organizasyonlarının önemli rolü var. Ankara'nın spor ekonomisinden pay alabilmesi için modern tesislere ihtiyacımız var. Çocuklarımız, zamanlarının çocuğunu ekran başında, hareketsiz ve asosyal biçimde geçiriyor. Gençlerimizi dijital bağımlılık tuzağına düşmeden kurtarmanın, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı gelişimini sağlamak için spora önem vermemiz gerekiyor."

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Ankara'da sporu geliştirecek her türlü çalışmanın içinde yer almaya hazır olduklarını belirtti.

Görüşmede, Federasyon olarak yürüttükleri çalışmaları anlatan Kandazoğlu da başkentte sporu geliştirmeye yönelik hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Ankara Ticaret Odası, Futbol, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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