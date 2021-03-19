(Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri arıyor - Son Dakika

(Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri arıyor

19.03.2021 21:09

(Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri arıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de meydana gelebilecek olası bir afet durumunda sahada görev yapacak afet gönüllülerine eğitim vermeye hazırlanıyor.

(Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri arıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de meydana gelebilecek olası bir afet durumunda sahada görev yapacak afet gönüllülerine eğitim vermeye hazırlanıyor. Afet Gönüllüsü olmak isteyen vatandaşların, başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek olası bir afet durumuna yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, afet gönüllüleri arıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, deprem ve benzeri afet anında sahada görev yapmak üzere eğitim almak isteyen gönüllü vatandaşlardan başvuru almaya başladı.

Afet gönüllüsü ordusu kurulacak

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde çalışacak olan gönüllülerden 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve eğitim programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması isteniyor. Gönüllülerin sağlık durumlarının alan çalışmasına ve seyahate uygun olmasına da dikkat edilecek başvurularda gönüllü olarak çalışacak kişiler; bilgi, birikim ve becerilerini tamamen kendi istekleri dahilinde toplum yararına kullandıkları için herhangi bir ücret almayacak. Çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerine tabi tutulacak olan gönüllülerden başarılı olanlara sertifika verilecek. Her afet gönüllüsüne afet çantası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi amblemi olan bir kıyafet de hediye edilecek.

Olası bir afet durumunda hayat kurtaracaklar

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek eğitimleri tamamlayıp sahada olası bir afet durumunda hayat kurtarmak isteyen afet gönüllüleri, başvuru formuna, belediyenin internet sitesinden ulaşabilecek.

Reşit olan tüm vatandaşların başvurabileceği bir eğitim programı hazırladıklarını belirten Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, şu bilgileri verdi:

"Türkiye depremler ülkesi, doğal afetlerin sık sık yaşandığı bir ülke. Son depremlerle gördük ki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları çok değerli. Bu yıl aynı zamanda Türkiye'de afet farkındalık yılı. Biz bu kapsamda Türkiye'deki gönüllü vatandaşlara eğitim vermek istiyoruz. Bu alanda geniş ve güçlü bir gönüllü ekibine Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerekli eğitimleri vererek Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir afet olduğu zaman hazır halde olmalarını sağlamak istiyoruz. Sahaya inildiğinde AFAD'ın koordinasyonunda yetkin eğitimleri almış kişilerin görev yapması çok önemli. Biz bu kapsamda ekiplerin doğru zamanda sahaya gitmesini, orada doğru görevler yapmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanlarını seferber etmek istiyoruz."

(Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri arıyor
(Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri arıyor
(Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri arıyor
(Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri arıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel (Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri arıyor - Son Dakika


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